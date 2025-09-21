Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A9 bei Nürnberg

Nürnberg (ots)

Nürnberg Bei einem Unfall auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin ist am Samstagnachmittag ein Autofahrer ums Leben gekommen.

Kurz vor 16.30 Uhr war ein Wagen nach der Auffahrt von der B4 von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen. Das Auto blieb im Grünstreifen auf der Seite liegen. Einsatzkräfte fanden den Fahrer eingeklemmt und leblos im Fahrzeug. Trotz intensiver Bemühungen und schneller Rettung konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen.

Die Feuerwehr suchte das Umfeld nach weiteren Beteiligten ab und sicherte die Unfallstelle gegen Brandgefahr. Rund 50 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Fischbach waren im Einsatz.

Die A9 war für die Ermittlungen der Polizei und die Bergung mehrere Stunden gesperrt. [AGB/SK]

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell