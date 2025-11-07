PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Rettungswagen

Gera (ots)

LGera. In den Abendstunden des 06.11.2025 schlug ein 42-Jähriger mehrfach gegen die Seitenwand eines Rettungswagens, da dieser in ein Klinikum verbracht werden wollte. Dadurch wurde das Fahrzeug beschädigte, sodass ein geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich entstand. Anschließend verweigerte der 42-Jährige jedoch die Mitfahrt und entfernte sich vom Rettungswagen. Gegen 23:30 Uhr kam es zum erneuten Einsatz aufgrund des 42-Jährigen, welcher abschließend auf freiwilliger Basis in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Bei beiden Einsätzen wurde niemand verletzt. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
