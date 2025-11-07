LPI-G: Fahrt unter Drogeneinfluss
Altenburg (ots)
Altenburg. Am 06.11.2025 befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer die Landstraße aus Pahna kommend in Richtung Eschefeld. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stecken. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten wurde bekannt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen das Fahrzeug bewegte. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (SR)
