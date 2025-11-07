PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrt unter Drogeneinfluss

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 06.11.2025 befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer die Landstraße aus Pahna kommend in Richtung Eschefeld. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stecken. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten wurde bekannt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen das Fahrzeug bewegte. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

