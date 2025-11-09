Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Missverständnis führt zur größerem Polizeieinsatz

Gera (ots)

Am Samstag, kurz nach 13:00 Uhr beobachtete eine 20-jähirge Anwohnerin der Kurt-Keicher-Straße in Gera durch ihren Türspion, wie zwei ihr unbekannte Männer versuchten, mit einem größeren Messer in die Nachbarwohnung einzudringen. Da die Dame der deutschen Sprache nur bedingt mächtig war, informierte sie eine Freundin, da sie einen Überfall vermutete. Die Freundin wählte daraufhin den Notruf. Sofort rückten mehrere Streifen des Inspektionsdienstes Gera aus. An bzw. in der betreffenden Wohnung trafen die Beamten auf zwei männliche Personen. Die Situation konnte schnell entschärft werden. Bei den Herren handelte es sich um die neuen Mieter. Diese hatten sich ausgesperrt und öffneten mit einem geliehenen Messer rustikal die Tür. Da der Türrahmen dabei beschädigt wurde, müssen sich die Beiden nun wegen Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. (PS)

