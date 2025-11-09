PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Missverständnis führt zur größerem Polizeieinsatz

Gera (ots)

Am Samstag, kurz nach 13:00 Uhr beobachtete eine 20-jähirge Anwohnerin der Kurt-Keicher-Straße in Gera durch ihren Türspion, wie zwei ihr unbekannte Männer versuchten, mit einem größeren Messer in die Nachbarwohnung einzudringen. Da die Dame der deutschen Sprache nur bedingt mächtig war, informierte sie eine Freundin, da sie einen Überfall vermutete. Die Freundin wählte daraufhin den Notruf. Sofort rückten mehrere Streifen des Inspektionsdienstes Gera aus. An bzw. in der betreffenden Wohnung trafen die Beamten auf zwei männliche Personen. Die Situation konnte schnell entschärft werden. Bei den Herren handelte es sich um die neuen Mieter. Diese hatten sich ausgesperrt und öffneten mit einem geliehenen Messer rustikal die Tür. Da der Türrahmen dabei beschädigt wurde, müssen sich die Beiden nun wegen Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 09:00

    LPI-G: 3-Jährige löst Rettungseinsatz aus

    Gera (ots) - Am Samstagmittag erreichte die Polizei ein nicht alltäglicher Notruf aus der Greizer Straße in Gera. Eine 43-Jährige teilte mit, dass sich ihre 3-jährige Tochter im Bad eingeschlossen habe und der Schlüssel nun nicht mehr von innen steckt, sodass das Kind im Raum "gefangen" war. Daher kamen neben Beamten der Geraer Polizei auch Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz. Durch einen einfühlsamen Feuerwehrmann ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 08:42

    LPI-G: Täter aus Garteneinbruch gestellt

    Greiz (ots) - Greiz. Am 06.11.2025 gegen 14:50 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Männer, welche augenscheinlich in Gartenlauben am Eichberg einbrachen und Gegenstände herausholten. Daraufhin informierte der aufmerksame Mann die Polizei über seine Beobachtungen. Im Rahmen des schnellen Einsatzes der eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Greiz konnten die beide Täter im Alter von 64 und 39 Jahren angetroffen und ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 08:40

    LPI-G: Sachbeschädigung an Rettungswagen

    Gera (ots) - LGera. In den Abendstunden des 06.11.2025 schlug ein 42-Jähriger mehrfach gegen die Seitenwand eines Rettungswagens, da dieser in ein Klinikum verbracht werden wollte. Dadurch wurde das Fahrzeug beschädigte, sodass ein geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich entstand. Anschließend verweigerte der 42-Jährige jedoch die Mitfahrt und entfernte sich vom Rettungswagen. Gegen 23:30 Uhr kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren