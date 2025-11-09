PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: 3-Jährige löst Rettungseinsatz aus

Gera (ots)

Am Samstagmittag erreichte die Polizei ein nicht alltäglicher Notruf aus der Greizer Straße in Gera. Eine 43-Jährige teilte mit, dass sich ihre 3-jährige Tochter im Bad eingeschlossen habe und der Schlüssel nun nicht mehr von innen steckt, sodass das Kind im Raum "gefangen" war. Daher kamen neben Beamten der Geraer Polizei auch Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz. Durch einen einfühlsamen Feuerwehrmann wurde durch die Tür Kontakt zu dem Mädchen aufgenommen, welche in der Folge den Schlüssel unter der Tür durchschob. Somit konnte die junge Dame befreit und in die Arme der erleichterten Mutter übergeben werden. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 08:42

    LPI-G: Täter aus Garteneinbruch gestellt

    Greiz (ots) - Greiz. Am 06.11.2025 gegen 14:50 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Männer, welche augenscheinlich in Gartenlauben am Eichberg einbrachen und Gegenstände herausholten. Daraufhin informierte der aufmerksame Mann die Polizei über seine Beobachtungen. Im Rahmen des schnellen Einsatzes der eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Greiz konnten die beide Täter im Alter von 64 und 39 Jahren angetroffen und ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 08:40

    LPI-G: Sachbeschädigung an Rettungswagen

    Gera (ots) - LGera. In den Abendstunden des 06.11.2025 schlug ein 42-Jähriger mehrfach gegen die Seitenwand eines Rettungswagens, da dieser in ein Klinikum verbracht werden wollte. Dadurch wurde das Fahrzeug beschädigte, sodass ein geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich entstand. Anschließend verweigerte der 42-Jährige jedoch die Mitfahrt und entfernte sich vom Rettungswagen. Gegen 23:30 Uhr kam ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 08:39

    LPI-G: Fahrt unter Drogeneinfluss

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 06.11.2025 befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer die Landstraße aus Pahna kommend in Richtung Eschefeld. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stecken. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten wurde bekannt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen das Fahrzeug bewegte. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Polizei leitete ...

    mehr
