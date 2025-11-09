Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 3-Jährige löst Rettungseinsatz aus

Gera (ots)

Am Samstagmittag erreichte die Polizei ein nicht alltäglicher Notruf aus der Greizer Straße in Gera. Eine 43-Jährige teilte mit, dass sich ihre 3-jährige Tochter im Bad eingeschlossen habe und der Schlüssel nun nicht mehr von innen steckt, sodass das Kind im Raum "gefangen" war. Daher kamen neben Beamten der Geraer Polizei auch Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz. Durch einen einfühlsamen Feuerwehrmann wurde durch die Tür Kontakt zu dem Mädchen aufgenommen, welche in der Folge den Schlüssel unter der Tür durchschob. Somit konnte die junge Dame befreit und in die Arme der erleichterten Mutter übergeben werden. (PS)

