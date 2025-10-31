PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Täter flüchten von Zweifamilienhaus

Spenge (ots)

(um) Ein lautes Klirren in der Erdgeschoßwohnung verwirrte die Bewohner eines Zweifamilienhauses an der Ketteler Straße, gestern (30.10.), gegen 18:39 Uhr. Bei der Nachsicht, was in dem Erdgeschoß des Hauses geschehen war, stellte sich heraus, dass zwei dunkel gekleidete Personen durch ein Fenster in die untere Wohnung eingebrochen waren. Die beiden etwa 180cm großen auffällig dunkel gekleideten Männer liefen dann schnellstmöglich weg und verschwanden in der Dunkelheit. Die polizeiliche Fahndung nach den beiden Unbekannten brachte keinen Erfolg. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenmeldungen. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

