PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zwei Männer sorgen für Ärger in der Cantus-Bahn - Bundespolizei sucht Zeugen

Fuldatal-Ihringshausen (Landkreis Kassel) (ots)

Am Samstagabend (23.8.) gegen 23:15 Uhr kam es in der Cantus-Bahn (RB 83) auf der Fahrt von Eichenberg in Richtung Fuldatal-Ihringshausen zu einem Zwischenfall. Zwei Männer im Alter von 24 und 32 Jahren konsumierten zunächst Alkohol und belästigten Mitreisende während der Fahrt. Später soll nach bisherigen Erkenntnissen der 24-Jährige einen bislang unbekannten Fahrgast unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Während des Halts in Ihringshausen musste der Triebfahrzeugführer dazwischen gehen, um Schlimmeres zu verhindern. Nachdem er in sein Führerhaus zurückgekehrt war, attackierte der 24-jährige den Geschädigten erneut und stieß ihn. Dieser verließ den Zug daraufhin mit einer blutenden Nase.

Beim Eintreffen einer Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel widersetzten sich beide Männer den Maßnahmen, leisteten Widerstand und beleidigten die Einsatzkräfte. Der 32-Jährige konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen noch vor Ort entlassen werden. Da der 24-Jährige sich vor Ort nicht ausweisen wollte und sich unkooperativ verhielt, musste er die Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle begleiten. Aufgrund seines starken Alkoholisierungsgrades musste er zudem die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Gegen 7 Uhr konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

Gegen die beiden Männer wurden Strafverfahren u.a. wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Hausfriedensbruch eingeleitet.

Zeugen gesucht! Der bislang unbekannte Geschädigte wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel zu melden. Auch weitere Reisende, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich als Zeugen unter der Telefonnummer 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Pressesprecher
Ibrahim Aras
Telefon: 0561/81616 - 1010
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 12:00

    BPOL-KS: Frau im Bahnhof sexuell belästigt - Zeugen gesucht!

    Kassel (ots) - Am Montagabend (18.8.), zwischen 22 Uhr und 23:30 Uhr, kam es im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe zu einem Vorfall, bei dem ein bislang unbekannter Mann eine bislang ebenfalls unbekannte Frau zunächst beleidigt und anschließend mit Worten sexuell belästigt haben soll. Erst nachdem die Frau ihn aufforderte, wegzugehen, ließ er von ihr ab. Der Vorfall wurde von einer Passantin beobachtet und der ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 12:05

    BPOL-KS: Zeugen gesucht! Unbekannte entwendeten Stofftrolly im Zug

    Gießen / Kassel (ots) - Unbekannte sollen am gestrigen Donnerstag (14.8.) auf der Fahrt von Gießen Richtung Kassel, einen Stofftrolly aus der Gepäckablage entwendet haben. Die 25-jährige Reisende benutzte an Gleis 2 den RE 30 um 16:28 Uhr. Sie betrat den Zug am hinteren Ende im vorletzten Wagen. Im oberen Bereich legte sie ihren Hartschalenkoffer sowie einen ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 12:08

    BPOL-KS: Entlaufenes Pferd zwingt Zug zum Anhalten

    Caldern (Marburg-Biedenkopf) (ots) - Ein entlaufendes Pferd brachte am gestrigen Dienstag (12.8./07:10 Uhr) eine Regionalbahn zum Halt. Die Regionalbahn 94 fuhr von Buchenau (Lahn) Richtung Marburg. Der Triebfahrzeugführer stellte fest, dass ein weißes Pferd neben den Gleisen lief. Als das Pferd direkt in Richtung Gleis lief, brachte er die Regionalbahn zum Halten und lies das Pferd die Gleise überqueren. Die Deutsche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren