Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zwei Männer sorgen für Ärger in der Cantus-Bahn - Bundespolizei sucht Zeugen

Fuldatal-Ihringshausen (Landkreis Kassel) (ots)

Am Samstagabend (23.8.) gegen 23:15 Uhr kam es in der Cantus-Bahn (RB 83) auf der Fahrt von Eichenberg in Richtung Fuldatal-Ihringshausen zu einem Zwischenfall. Zwei Männer im Alter von 24 und 32 Jahren konsumierten zunächst Alkohol und belästigten Mitreisende während der Fahrt. Später soll nach bisherigen Erkenntnissen der 24-Jährige einen bislang unbekannten Fahrgast unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Während des Halts in Ihringshausen musste der Triebfahrzeugführer dazwischen gehen, um Schlimmeres zu verhindern. Nachdem er in sein Führerhaus zurückgekehrt war, attackierte der 24-jährige den Geschädigten erneut und stieß ihn. Dieser verließ den Zug daraufhin mit einer blutenden Nase.

Beim Eintreffen einer Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel widersetzten sich beide Männer den Maßnahmen, leisteten Widerstand und beleidigten die Einsatzkräfte. Der 32-Jährige konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen noch vor Ort entlassen werden. Da der 24-Jährige sich vor Ort nicht ausweisen wollte und sich unkooperativ verhielt, musste er die Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle begleiten. Aufgrund seines starken Alkoholisierungsgrades musste er zudem die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Gegen 7 Uhr konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

Gegen die beiden Männer wurden Strafverfahren u.a. wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Hausfriedensbruch eingeleitet.

Zeugen gesucht! Der bislang unbekannte Geschädigte wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel zu melden. Auch weitere Reisende, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich als Zeugen unter der Telefonnummer 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell