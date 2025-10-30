PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots)

(jd) Die Eigentümer eines Einfamilienhauses bemerkten gestern (29.10.), gegen 19.00 Uhr ein offenstehendes und beschädigtes Fenster, als sie in ihr Haus zurückkamen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten durchsuchten das Gebäude, trafen jedoch keine Personen an. Nach ersten Ermittlungen gelang es dem oder den Unbekannten nicht, das Haus zu betreten, sodass es bei einem Einbruchsversuch blieb. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Zeugen, die gestern zwischen 17.00 und 19.00 Uhr im Sonnenweg etwas bemerkt haben oder Angaben zu den bisher unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

