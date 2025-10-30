Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte demolieren BMW

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein Mann aus Hiddenhausen beabsichtigte gestern (29.10.), um 20.58 Uhr mit seinem BMW zu fahren. Als der Mann seine Garage an der Pestalozzistraße verlassen wollte, bemerkte er untypische Fahrgeräusche. Der Mann sah daraufhin nach und stellte fest, dass der hintere linke Reifen zerstochen war und sich diverse Lackkratzer an der linken Fahrzeugseite befanden. Das Auto hatte er am Mittwochabend gegen 18.16 Uhr in seiner Garage abgestellt, das Garagentor blieb offen. Der Schaden am Auto liegt mindestens im dreistelligen Bereich. Zeugen, die gestern im Bereich der Pestalozzistraße etwas Auffälliges gesehen haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

