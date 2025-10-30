PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte demolieren BMW

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein Mann aus Hiddenhausen beabsichtigte gestern (29.10.), um 20.58 Uhr mit seinem BMW zu fahren. Als der Mann seine Garage an der Pestalozzistraße verlassen wollte, bemerkte er untypische Fahrgeräusche. Der Mann sah daraufhin nach und stellte fest, dass der hintere linke Reifen zerstochen war und sich diverse Lackkratzer an der linken Fahrzeugseite befanden. Das Auto hatte er am Mittwochabend gegen 18.16 Uhr in seiner Garage abgestellt, das Garagentor blieb offen. Der Schaden am Auto liegt mindestens im dreistelligen Bereich. Zeugen, die gestern im Bereich der Pestalozzistraße etwas Auffälliges gesehen haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 10:11

    POL-HF: Verkehrsunfall - Drei Fahrzeuge beschädigt

    Bünde (ots) - (jd) Auf der Herforder Straße ereignete sich gestern (28.10.) ein Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mann aus Bünde fuhr um 7.20 Uhr mit seinem Audi in Richtung Herforder Straße. Verkehrsbedingt musste der Mann sein Auto anhalten. Einem hinter ihm fahrenden 65-jährigem Bünder gelang es nicht, seinen Ford rechtzeitig abzubremsen, sodass er auf den Audi auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 10:09

    POL-HF: Diebstahl von Baustelle - Polizei sucht Zeugen

    Löhne (ots) - (jd) Im Verlauf des Wochenendes drangen bisher unbekannte Täter auf eine Baustelle an der Straße Taschenklapp ein. Der Mitarbeiter einer Baufirma stellte am Montag (27.10.), gegen 10.00 Uhr fest, dass der Zaun, der die Baustelle umgibt, durchtrennt war. Durch diesen Zaun gelangten die Unbekannten auf die Baustelle und entwendeten hier diverse Meter Kupferkabel. Nachdem sie ihr Diebesgut vom Gelände ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 10:08

    POL-HF: Einbruch - Unbekannte dringen in Keller ein

    Vlotho (ots) - (jd) Eine Vlothoerin wurde in der Nacht zu Dienstag (28.10.) durch ein lautes Geräusch geweckt. Gegen 1.30 Uhr hörte sie das unbekannte Geräusch in ihrem Keller. Die Frau begab sich daraufhin in den Keller ihres Einfamilienhauses an der Höltkebruchstraße und machte lautstark auf sich aufmerksam. Offenbar gestört von der Eigentümerin verließen der oder die unbekannten Täter das Haus und flüchteten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren