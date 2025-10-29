Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte dringen in Keller ein

Vlotho (ots)

(jd) Eine Vlothoerin wurde in der Nacht zu Dienstag (28.10.) durch ein lautes Geräusch geweckt. Gegen 1.30 Uhr hörte sie das unbekannte Geräusch in ihrem Keller. Die Frau begab sich daraufhin in den Keller ihres Einfamilienhauses an der Höltkebruchstraße und machte lautstark auf sich aufmerksam. Offenbar gestört von der Eigentümerin verließen der oder die unbekannten Täter das Haus und flüchteten in unbekannte Richtung. Nach ersten Ermittlungen gingen die Tatverdächtigen das Schloss der Kellertür gewaltsam mit einem Werkzeug an, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, sich unter 05221/8880 zu melden.

