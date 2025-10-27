Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Unbekannte entwenden Bargeld und Schmuck

Spenge (ots)

(jd) Bisher unbekannte Tatverdächtige verschafften sich mit einem Werkzeug Zugang zu einer Wohnung in der Bünder Straße: Sie öffneten gewaltsam ein Schlafzimmerfenster und durchwühlten daraufhin die Wohnung auf der Suche nach Diebesgut. Nachdem sie Goldmünzen, hochpreisigen Schmuck und Bargeld in fünfstelliger Höhe an sich nahmen, verließen sie das Gebäude und flüchteten. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstagmorgen und Sonntag (26.10.), 18.45 Uhr. Zeugen, die Angaben zu den bisher unbekannten Tatverdächtigen oder dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

