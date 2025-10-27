PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Herforder fährt ohne Fahrerlaubnis

Löhne (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte in der Nacht zu Samstag (25.10.), um 0.20 Uhr einen Ford, dessen Fahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auffiel. Der Zeuge verständigte die Polizei. Die hinzugekommenen Beamten trafen im Bereich des Großensieker Wegs auf das beschriebene Fahrzeug. An der Koblenzer Straße hielten die Beamten das Fahrzeug an und unterzogen den bis dahin unbekannten Fahrer einer Kontrolle. Der Mann, bei dem es sich um einen 33-jährigen Herforder handelt, zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte diese Annahme. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann zur Löhner Wache gebracht. Das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm untersagt. Da der Herforder keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, wird gegen ihn nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

