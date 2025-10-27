PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte beschädigen mehrere Busse - Polizei sucht Zeugen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Busunternehmens stellte am Sonntag (26.10.) gegen 15.00 Uhr fest, dass Unbekannte auf dem Betriebsgelände an der Meierstraße waren. An insgesamt drei Bussen waren die Türen geöffnet worden. Im Inneren des ersten Busses stellte der Zeuge dann fest, dass vier Nothammer aus den Halterungen genommen wurden und die Befestigungen abgerissen wurden. Mit einem Hammer wurde der Fahrkartendrucker demoliert. In einem zweiten Bus wurden ebenfalls vier Nothammer aus den Halterungen genommen und die Befestigungen abgerissen. Bei einem dritten Bus wurde ein Außenspiegel beschädigt, ebenso das das Plexiglas eines Hallentores auf dem Gelände. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die zwischen Samstag 11.00 Uhr und Sonntagnachmittag etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter 05221/8880.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 07:53

    POL-HF: Verkehrsunfall im Kurvenbereich - Pkw kollidiert mit Baum

    Kirchlengern (ots) - (hd) Am Donnerstag (23.10.2025) ereignete sich in Kirchlengern ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Ein 83-Jähriger befuhr gegen 16:15 Uhr mit seinem BMW die Klosterbauerschafter Straße in Fahrtrichtung B239. In einer Rechtskurve verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 10:06

    POL-HF: Verkehrsunfall bei Überholvorgang - Zwei Personen verletzt

    Löhne (ots) - (jd) Ein 80-jähriger Löhner fuhr gestern (22.10.), um 9.05 Uhr mit seinem VW-Transporter auf der Oeynhauser Straße in Richtung Bünder Straße. Unmittelbar vor ihm befand sich ein Lkw samt Anhänger, den der Löhner überholen wollte. Nachdem er zum Überholvorgang angesetzt hat, bog der 57-jährige Fahrer des LKW nach links auf ein Betriebsgelände ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 10:05

    POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Bünderin fährt unter Alkoholeinfluss

    Bünde (ots) - (jd) Eine aufmerksame Zeugin sah am Mittwoch (22.10.), gegen 12.23 Uhr, wie eine bis dahin Unbekannte mit ihrem BMW einen Unfall verursachte. Die BMW-Fahrerin stieß auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Rödinghauser Straße mit ihrem Auto gegen einen geparkten Peugeot. Statt ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen, setzte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren