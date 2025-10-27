Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte beschädigen mehrere Busse - Polizei sucht Zeugen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Busunternehmens stellte am Sonntag (26.10.) gegen 15.00 Uhr fest, dass Unbekannte auf dem Betriebsgelände an der Meierstraße waren. An insgesamt drei Bussen waren die Türen geöffnet worden. Im Inneren des ersten Busses stellte der Zeuge dann fest, dass vier Nothammer aus den Halterungen genommen wurden und die Befestigungen abgerissen wurden. Mit einem Hammer wurde der Fahrkartendrucker demoliert. In einem zweiten Bus wurden ebenfalls vier Nothammer aus den Halterungen genommen und die Befestigungen abgerissen. Bei einem dritten Bus wurde ein Außenspiegel beschädigt, ebenso das das Plexiglas eines Hallentores auf dem Gelände. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die zwischen Samstag 11.00 Uhr und Sonntagnachmittag etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter 05221/8880.

