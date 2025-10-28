PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Selbstbedienungsladen - Polizei sucht Zeugen

Enger (ots)

(jd) Eine 46-jährige Engeranerin betreibt an der Meller Straße einen Selbstbedienungsladen, in dem sie selbst produzierte Dekorationsartikel vertreibt. Es befindet sich vor Ort eine Kennzeichnung, dass ausgestellte Gegenstände gegen Barzahlung oder Überweisung entnommen werden dürfen. Am Freitag stellte die Engeranerin dann jedoch fest, dass ein Kerzenständer fehlte - ohne, dass sich der dafür fällige Betrag in der Kasse befand. Bei einer ersten Durchsicht des Videomaterials aus den Überwachungskameras bemerkte die Frau dann, dass gegen 16.52 Uhr ein Mercedes an dem Selbstbedienungsladen hielt und eine etwa 45 bis 55 Jahre alte Frau aus dem Auto stieg. Diese nahm den Kerzenständer an sich, stieg ohne Bezahlung ins Auto und fuhr davon. Die Frau trug einen grauen Pullover, einen dunklen Wintermantel und hat schwarze Haare. Die Ermittlungen an der Halteranschrift des Mercedes dauern an. Daher werden weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

