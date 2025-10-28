Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto erfasst Fußgänger - Spenger leicht verletzt

Spenge (ots)

(jd) An der Meller Straße ereignete sich gestern (27.10.), um 21.40 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann aus Enger fuhr mit seinem Cupra in Richtung Bünder Straße. Zeitgleich ging ein 41-jähriger Spenger zu Fuß auf dem Grünstreifen neben der Meller Straße ebenfalls in Richtung Bünder Straße. Der Cupra erfasste den Fußgänger, sodass dieser stürzte und leicht verletzt wurde. Nachdem der 41-Jährige vor Ort behandelt wurde, wurde er mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein geringer Sachschaden.

