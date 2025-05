Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gefährliche Körperverletzung an einem Ehepaar in Zinnowitz - Zeugen gesucht

Heringsdorf (LK VG) (ots)

Am 29.05.2025 kam es gegen 21:15 Uhr in der Neuen Strandstraße in Zinnowitz zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren die geschädigten Eheleute im Alter von 83 und 81 Jahren fußläufig in der Ortslage Zinnowitz unterwegs. In Höhe des EDEKA-Marktes kamen ihnen drei jugendliche Personen entgegen. Als diese sich auf gleicher Höhe wie die Geschädigten befanden, zog einer der männlichen Jugendlichen vermutlich ein Reizstoffsprühgerät und sprühte dieses den beiden Geschädigten unmittelbar in deren Gesichter. Die Eheleute erlitten dadurch leichte Reizungen in den Augen, die glücklicherweise sofort durch einen unmittelbar vorbeifahrenden Rettungswagen behandelt werden konnten. Die Personengruppe, bestehend aus zwei männlichen und einer weiblichen Person, flüchtete daraufhin vom Tatort in Richtung Kurpark. Die männlichen Personen sollen ca. 175cm groß gewesen sein. Dabei trug eine Person helle und eine dunkle Bekleidung. Die weibliche Person wird ebenfalls auf 175 cm geschätzt, trug ihre Haare als Zopf und hatte Verbände an beiden Händen. Weiter wurden alle drei Personen auf ca. 17 Jahre geschätzt und sollen einem mitteleuropäischen Phänotypus entsprechen. Sachdienliche Hinweise der Bevölkerung nimmt die Polizei Heringsdorf unter 038378/279224 oder per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

