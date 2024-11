Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Person in verschlossener Wohnung

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 03.11.2024 um 08:04 Uhr mit dem Einsatzstichwort "H2Y - Person in verschlossener Wohnung" zur Straße In den Elsen im Ortsteil Hünxe alarmiert.

Eine Person benötigte medizinische Hilfe, konnte jedoch die Tür nicht selbstständig öffnen. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zur Wohneinheit und übergaben die Person an den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst. Der Einsatz war nach ca. 40 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell