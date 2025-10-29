PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Im Verlauf des Wochenendes drangen bisher unbekannte Täter auf eine Baustelle an der Straße Taschenklapp ein. Der Mitarbeiter einer Baufirma stellte am Montag (27.10.), gegen 10.00 Uhr fest, dass der Zaun, der die Baustelle umgibt, durchtrennt war. Durch diesen Zaun gelangten die Unbekannten auf die Baustelle und entwendeten hier diverse Meter Kupferkabel. Nachdem sie ihr Diebesgut vom Gelände geschafft haben, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter 05221/8880.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 10:08

    POL-HF: Einbruch - Unbekannte dringen in Keller ein

    Vlotho (ots) - (jd) Eine Vlothoerin wurde in der Nacht zu Dienstag (28.10.) durch ein lautes Geräusch geweckt. Gegen 1.30 Uhr hörte sie das unbekannte Geräusch in ihrem Keller. Die Frau begab sich daraufhin in den Keller ihres Einfamilienhauses an der Höltkebruchstraße und machte lautstark auf sich aufmerksam. Offenbar gestört von der Eigentümerin verließen der oder die unbekannten Täter das Haus und flüchteten ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 09:44

    POL-HF: Diebstahl aus Selbstbedienungsladen - Polizei sucht Zeugen

    Enger (ots) - (jd) Eine 46-jährige Engeranerin betreibt an der Meller Straße einen Selbstbedienungsladen, in dem sie selbst produzierte Dekorationsartikel vertreibt. Es befindet sich vor Ort eine Kennzeichnung, dass ausgestellte Gegenstände gegen Barzahlung oder Überweisung entnommen werden dürfen. Am Freitag stellte die Engeranerin dann jedoch fest, dass ein ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 09:42

    POL-HF: Auto erfasst Fußgänger - Spenger leicht verletzt

    Spenge (ots) - (jd) An der Meller Straße ereignete sich gestern (27.10.), um 21.40 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann aus Enger fuhr mit seinem Cupra in Richtung Bünder Straße. Zeitgleich ging ein 41-jähriger Spenger zu Fuß auf dem Grünstreifen neben der Meller Straße ebenfalls in Richtung Bünder Straße. Der Cupra erfasste den Fußgänger, sodass dieser stürzte und leicht verletzt wurde. Nachdem der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren