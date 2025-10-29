Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Im Verlauf des Wochenendes drangen bisher unbekannte Täter auf eine Baustelle an der Straße Taschenklapp ein. Der Mitarbeiter einer Baufirma stellte am Montag (27.10.), gegen 10.00 Uhr fest, dass der Zaun, der die Baustelle umgibt, durchtrennt war. Durch diesen Zaun gelangten die Unbekannten auf die Baustelle und entwendeten hier diverse Meter Kupferkabel. Nachdem sie ihr Diebesgut vom Gelände geschafft haben, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter 05221/8880.

