Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Drei Fahrzeuge beschädigt

Bünde (ots)

(jd) Auf der Herforder Straße ereignete sich gestern (28.10.) ein Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mann aus Bünde fuhr um 7.20 Uhr mit seinem Audi in Richtung Herforder Straße. Verkehrsbedingt musste der Mann sein Auto anhalten. Einem hinter ihm fahrenden 65-jährigem Bünder gelang es nicht, seinen Ford rechtzeitig abzubremsen, sodass er auf den Audi auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf einen davor wartenden Opel geschoben, den ein 19-jähriger Lübbecker fuhr. Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

