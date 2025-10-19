Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunken und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 17.10.2025 auf 18.10.2025, fiel den Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt ein PKW-Fahrer auf, dem es nur schwer gelang, auf seiner eigenen Fahrspur zu bleiben. Nachdem er über eine längere Strecke immer wieder in den Gegenverkehr geriet, wurde der 38-jährige Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer sichtlich betrunken ist und Mühe beim Aussteigen hatte. Bei der Frage nach seinem Führerschein händigte der 38-Jährige einen gefälschten Führerschein aus. Zur Blutentnahme und weiteren Maßnahmen wurde der Fahrer auf die Dienststelle gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

