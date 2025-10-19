PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunken und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 17.10.2025 auf 18.10.2025, fiel den Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt ein PKW-Fahrer auf, dem es nur schwer gelang, auf seiner eigenen Fahrspur zu bleiben. Nachdem er über eine längere Strecke immer wieder in den Gegenverkehr geriet, wurde der 38-jährige Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer sichtlich betrunken ist und Mühe beim Aussteigen hatte. Bei der Frage nach seinem Führerschein händigte der 38-Jährige einen gefälschten Führerschein aus. Zur Blutentnahme und weiteren Maßnahmen wurde der Fahrer auf die Dienststelle gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 09:44

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

    Mutterstadt (ots) - Am Freitag, den 17.10.2025, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Autofahrer die Waldstraße in Richtung Speyerer Straße. Hinter ihm fuhr ein jugendlicher Fahrradfahrer. Aufgrund einer Fahrbahnverengung und Gegenverkehr, musste der Autofahrer zunächst anhalten, was auch der Fahrradfahrer tat. Als der Autofahrer in die Engstelle einfahren wollte, kam erneut Gegenverkehr, weshalb er sein Fahrzeug ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 09:26

    POL-PDLU: Handtaschen im Vorbeifahren entwendet

    Lambsheim/Frankenthal (ots) - Am Samstag, den 18.10.2025, gegen 13 Uhr befuhr die 42-jährige Geschädigte aus Birkenheide mit ihrem Fahrrad die Hauptstraße in Lambsheim, als sich von hinten ein mit zwei Personen besetztes Motorrad nähert und im Vorbeifahren die Handtasche aus dem Fahrradkorb entwendete. Die Täter flüchteten anschließend in südliche Richtung. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es am gleichen Tag gegen ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 09:00

    POL-PDLU: Speyer- Unfall mit Personenschaden

    Speyer (ots) - Am 19.10.2025 gegen 00:11 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Abfahrt "Speyer-Zentrum" der B9 auf die B39. Hierbei lief eine 48-Jährige Frau aus Dudenhofen im Kurvenbereich auf der Fahrbahn und wurde durch einen langsam fahrenden PKW erfasst. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 48-Jährige leicht am Kopf. Die 48-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren