POL-PDLU: Speyer- Unfall mit Personenschaden
Speyer (ots)
Am 19.10.2025 gegen 00:11 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Abfahrt "Speyer-Zentrum" der B9 auf die B39. Hierbei lief eine 48-Jährige Frau aus Dudenhofen im Kurvenbereich auf der Fahrbahn und wurde durch einen langsam fahrenden PKW erfasst. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 48-Jährige leicht am Kopf. Die 48-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.
