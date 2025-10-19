PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Unfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am 19.10.2025 gegen 00:11 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Abfahrt "Speyer-Zentrum" der B9 auf die B39. Hierbei lief eine 48-Jährige Frau aus Dudenhofen im Kurvenbereich auf der Fahrbahn und wurde durch einen langsam fahrenden PKW erfasst. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 48-Jährige leicht am Kopf. Die 48-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

