POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Speyer (ots)

Zwischen dem 16.10.2025 13:00 Uhr und dem 17.10.2025 19:00 Uhr wurde versucht in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Germansberg einzubrechen. Ein bislang unbekannter Täter drückte den Rollladen der Balkontür mit Gewalt nach oben und schlug die Fensterscheibe ein. Durch die eingeschlagene Fensterscheibe versuchte der Täter den Türgriff zu öffnen. Dies misslang, da die Tür abgeschlossen war. Es entstand lediglich am Fenster Sachschaden.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Straße Am Germansberg in Speyer beobachtet oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

