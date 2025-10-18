PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Speyer (ots)

Zwischen dem 16.10.2025 13:00 Uhr und dem 17.10.2025 19:00 Uhr wurde versucht in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Germansberg einzubrechen. Ein bislang unbekannter Täter drückte den Rollladen der Balkontür mit Gewalt nach oben und schlug die Fensterscheibe ein. Durch die eingeschlagene Fensterscheibe versuchte der Täter den Türgriff zu öffnen. Dies misslang, da die Tür abgeschlossen war. Es entstand lediglich am Fenster Sachschaden.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Straße Am Germansberg in Speyer beobachtet oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 18.10.2025 – 09:32

    POL-PDLU: Verfolgungsfahrt mit Motorrad

    Speyer (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 16:20 Uhr kam es zu einer Verfolgungsfahrt in der Joachim-Becher-Straße. Ein Motorradfahrer, der gerade mit seinem Krad einen sogenannten "Wheelie" durchführte, sollte durch eine Polizeistreife kontrolliert werden. Weiterhin war an dem roten Enduro-Motorrad kein Kennzeichen angebracht. Bei Erblicken des Streifenwagens beschleunigte der Fahrer sein Motorrad und flüchtete mit ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 00:33

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B9

    Bobenheim-Roxheim (ots) - Am Freitag, den 17.10.2025, gegen 20:30 Uhr kam es auf der B9 zwischen Ludwigshafen und Worms zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Fahrzeuge. Hierbei befuhren beide Fahrzeuge den rechten von zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Worms. Aus bislang unklarer Ursache fuhr das Fahrzeug der Marke Ford dem vorausfahrenden Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz auf. Im Rahmen des Verkehrsunfalls ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 10:40

    POL-PDLU: Hoher Schaden nach Betrugsmasche

    Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Opfer einer Betrugsmasche ist am vergangenen Mittwoch eine 64-jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis geworden. Nachdem sie von einem angeblichen Mitarbeiter der VR Bank angerufen wurde und diesem den Zugriff auf ihren Laptop ermöglichte, wurden von mehreren Konten der Dame Überweisungen auf in- und ausländische Konten getätigt. Insgesamt entstand der Geschädigten ein Schaden von 35.000 Euro. Wie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren