POL-PDLU: Hoher Schaden nach Betrugsmasche
Rhein-Pfalz-Kreis (ots)
Opfer einer Betrugsmasche ist am vergangenen Mittwoch eine 64-jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis geworden. Nachdem sie von einem angeblichen Mitarbeiter der VR Bank angerufen wurde und diesem den Zugriff auf ihren Laptop ermöglichte, wurden von mehreren Konten der Dame Überweisungen auf in- und ausländische Konten getätigt. Insgesamt entstand der Geschädigten ein Schaden von 35.000 Euro. Wie kann ich mich vor solchen Betrugsmaschen schützen? Hinweise hierzu finden Sie unter www.polizei-beratung.de
