PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hoher Schaden nach Betrugsmasche

Rhein-Pfalz-Kreis (ots)

Opfer einer Betrugsmasche ist am vergangenen Mittwoch eine 64-jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis geworden. Nachdem sie von einem angeblichen Mitarbeiter der VR Bank angerufen wurde und diesem den Zugriff auf ihren Laptop ermöglichte, wurden von mehreren Konten der Dame Überweisungen auf in- und ausländische Konten getätigt. Insgesamt entstand der Geschädigten ein Schaden von 35.000 Euro. Wie kann ich mich vor solchen Betrugsmaschen schützen? Hinweise hierzu finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 10:25

    POL-PDLU: Versuchter Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - In der Nacht des 16.10.2025 auf 17.10.2025, zwischen 18 Uhr und 04:55 Uhr, wurde durch Unbekannte im Sanddornweg in Speyer, ein blauer PKW der Marke Peugeot geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen gesucht: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 10:23

    POL-PDLU: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Seniorenzentrum

    Speyer (ots) - Am frühen Morgen des 17.10.2025 gegen 03:42 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Seniorenzentrum in der Oberen Langgasse. Durch eine Mitarbeiterin konnte eine unbekannte, männliche Person im Flur festgestellt und angesprochen werden. Diese flüchtete jedoch nach Ansprache der 37- Jährigen und konnte nicht mehr angetroffen werden. Ein Sachschaden ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 10:22

    POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl in Sammelkartengeschäft - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am frühen Morgen des 17.10.2025 gegen 03:25 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Sammelkartenkartengeschäft in der Oberen Langgasse. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Inneren des Geschäfts und entwendeten wertvolle Sammlerkarten. Zeugen gesucht: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren