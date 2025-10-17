Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hoher Schaden nach Betrugsmasche

Rhein-Pfalz-Kreis (ots)

Opfer einer Betrugsmasche ist am vergangenen Mittwoch eine 64-jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis geworden. Nachdem sie von einem angeblichen Mitarbeiter der VR Bank angerufen wurde und diesem den Zugriff auf ihren Laptop ermöglichte, wurden von mehreren Konten der Dame Überweisungen auf in- und ausländische Konten getätigt. Insgesamt entstand der Geschädigten ein Schaden von 35.000 Euro. Wie kann ich mich vor solchen Betrugsmaschen schützen? Hinweise hierzu finden Sie unter www.polizei-beratung.de

