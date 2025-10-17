PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl in Sammelkartengeschäft - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am frühen Morgen des 17.10.2025 gegen 03:25 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Sammelkartenkartengeschäft in der Oberen Langgasse.

Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Inneren des Geschäfts und entwendeten wertvolle Sammlerkarten.

Zeugen gesucht:

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Sammelkartengeschäftes "Mochi Cards" in der Oberen Langgasse in Speyer beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-0
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

