Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfall mit unbekanntem Unfallbeteiligten

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Donnerstag, den 16.10.2025, gegen 15:30 Uhr kam es auf Höhe der Bäckereifiliale in der Industriestraße in Bobenheim-Roxheim zu einem Verkehrsunfall. Der grüne Personenkraftwagen Nissan Micra befuhr die Industriestraße aus Richtung Berliner Straße kommend und streifte beim Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel den am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Personenkraftwagen. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß entfernte sich das gestreifte Fahrzeug, weshalb der 47-jährige Unfallverursacher mit dem Unfallbeteiligten zwecks zivilrechtlicher Ansprüche vor Ort nicht in Kontrakt treten konnte.

Zeugen, die Hinweise zu dem schwarzen Personenkraftwagen oder Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

