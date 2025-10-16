Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt/Böhl-Iggelheim/Neuhofen (ots)

Am Mittwochmorgen führten Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei aus Enkenbach-Alsenborn im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Verkehrskontrollen durch. Schwerpunkt hierbei war unter anderem die Kontrolle von Fahrradfahrern und E-Scooter-Fahrern. Hier konnten jedoch keine Verstöße festgestellt werden. Bei Kontrollen in der Hauptstraße in Schifferstadt mussten bei 15 kontrollierten Fahrzeugen insgesamt neun Gurtverstöße und drei Handyverstöße festgestellt und geahndet werden. Darüber hinaus wurden zwei Mängelberichte ausgestellt.

