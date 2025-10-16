PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt/Böhl-Iggelheim/Neuhofen (ots)

Am Mittwochmorgen führten Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei aus Enkenbach-Alsenborn im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Verkehrskontrollen durch. Schwerpunkt hierbei war unter anderem die Kontrolle von Fahrradfahrern und E-Scooter-Fahrern. Hier konnten jedoch keine Verstöße festgestellt werden. Bei Kontrollen in der Hauptstraße in Schifferstadt mussten bei 15 kontrollierten Fahrzeugen insgesamt neun Gurtverstöße und drei Handyverstöße festgestellt und geahndet werden. Darüber hinaus wurden zwei Mängelberichte ausgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 10:39

    POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch den 15.10.2025 zwischen 06:30 Uhr und 15:50 Uhr kam es in der Vincentiusstraße in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher. Hierbei wurde ein grauer PKW der Marke Toyota, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war, am linken Seitenspiegel beschädigt. Zeugen gesucht: Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:38

    POL-PDLU: Speyer - Betrug durch falsche Microsoft Mitarbeiter

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch den 16.10.2025 gegen 14 Uhr kontaktierte ein 68- Jähriger aus Speyer nach festgestellten Problemen mit seinem Laptop eine vermeintliche Telefonnummer der Firma "Microsoft", um Hilfe zu bekommen. Statt dem Mann zu helfen, verlangte der angebliche Microsoft-Mitarbeiter den Kauf mehrerer Gutscheinkarten der Firma "Apple". Hierbei entstand dem Senior ein Vermögensschaden von über 2000 Euro. ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:35

    POL-PDLU: Speyer - Diebstahl aus Auto

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht des 14.10.2025 auf 15.10.2025, zwischen 19 Uhr und 08 Uhr, wurde durch Unbekannte in der Straße "Am Sandhügel" in Speyer, eine Tasche aus einem grauen PKW der Marke Ford entwendet. Zeugen gesucht: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren