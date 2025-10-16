Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betrug durch falsche Microsoft Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch den 16.10.2025 gegen 14 Uhr kontaktierte ein 68- Jähriger aus Speyer nach festgestellten Problemen mit seinem Laptop eine vermeintliche Telefonnummer der Firma "Microsoft", um Hilfe zu bekommen. Statt dem Mann zu helfen, verlangte der angebliche Microsoft-Mitarbeiter den Kauf mehrerer Gutscheinkarten der Firma "Apple". Hierbei entstand dem Senior ein Vermögensschaden von über 2000 Euro.

Die Polizei rät:

- Werden Sie misstrauisch, wenn sie am Telefon oder über Messenger-Dienste zu Geldzahlungen in jeglicher Form aufgefordert werden

- Gehen Sie sensibel mit Ihren persönlichen Daten um und eben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

- Falls sie nach Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung

- Klicken Sie nicht auf Links in Warnmeldungen oder Pop-ups, die eine Telefonnummer angeben. Echte Fehlermeldungen von Microsoft enthalten keine solche Nummer.

- Seien Sie aufmerksam, wenn in Ihrer Nachbarschaft ältere Menschen leben, sprechen Sie über dieses Phänomen.

- Wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten sie eine Anzeige.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell