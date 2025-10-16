PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betrug durch falsche Microsoft Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch den 16.10.2025 gegen 14 Uhr kontaktierte ein 68- Jähriger aus Speyer nach festgestellten Problemen mit seinem Laptop eine vermeintliche Telefonnummer der Firma "Microsoft", um Hilfe zu bekommen. Statt dem Mann zu helfen, verlangte der angebliche Microsoft-Mitarbeiter den Kauf mehrerer Gutscheinkarten der Firma "Apple". Hierbei entstand dem Senior ein Vermögensschaden von über 2000 Euro.

Die Polizei rät:

   - Werden Sie misstrauisch, wenn sie am Telefon oder über 
     Messenger-Dienste zu Geldzahlungen in jeglicher Form 
     aufgefordert werden
   - Gehen Sie sensibel mit Ihren persönlichen Daten um und eben Sie 
     niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern 
     und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern 
     oder Ähnliches.
   - Falls sie nach Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt 
     haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine
     Rücküberweisung
   - Klicken Sie nicht auf Links in Warnmeldungen oder Pop-ups, die 
     eine Telefonnummer angeben. Echte Fehlermeldungen von Microsoft 
     enthalten keine solche Nummer.
   - Seien Sie aufmerksam, wenn in Ihrer Nachbarschaft ältere 
     Menschen leben, sprechen Sie über dieses Phänomen.
   - Wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten sie 
     eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-0
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 10:35

    POL-PDLU: Speyer - Diebstahl aus Auto

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht des 14.10.2025 auf 15.10.2025, zwischen 19 Uhr und 08 Uhr, wurde durch Unbekannte in der Straße "Am Sandhügel" in Speyer, eine Tasche aus einem grauen PKW der Marke Ford entwendet. Zeugen gesucht: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:34

    POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch den 15.10.2025, gegen 12:30 Uhr, kam es in der Straße "Eselsdamm" in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher. Hierbei wurde ein Transporter der Marke Fiat, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt stand, am linken Seitenspiegel beschädigt. Zeugen gesucht: Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:33

    POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht des 14.10.2025 auf den 15.10.2025 kam es zwischen 23:30 Uhr und 08:00 Uhr in der Paul-Egell-Straße in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher. Hierbei wurde ein grauer PKW der Marke Peugeot, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war, an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Zeugen gesucht: Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren