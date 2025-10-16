Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht des 14.10.2025 auf den 15.10.2025 kam es zwischen 23:30 Uhr und 08:00 Uhr in der Paul-Egell-Straße in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher.

Hierbei wurde ein grauer PKW der Marke Peugeot, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war, an der linken Fahrzeugfront beschädigt.

Zeugen gesucht:

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

