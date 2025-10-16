POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
In der Nacht des 14.10.2025 auf den 15.10.2025 kam es zwischen 23:30 Uhr und 08:00 Uhr in der Paul-Egell-Straße in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher.
Hierbei wurde ein grauer PKW der Marke Peugeot, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war, an der linken Fahrzeugfront beschädigt.
Zeugen gesucht:
Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-0
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
