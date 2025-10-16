PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mofadiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht des 14.10.25 auf den 15.10.25 kam es zwischen 19 Uhr und 07 Uhr zu einem Mofadiebstahl in der Straße "Alter Postweg" in Speyer. Der Roller wurde in einem Waldstück nahe des Nachtigallenweges, teilweise beschädigt, aufgefunden.

Zeugen gesucht:

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-0
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

