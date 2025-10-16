Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verfolgungsfahrt nach flüchtigem Rollerfahrer

Frankenthal (ots)

In den Abendstunden am 15.10.2025 führte die Polizeiinspektion Frankenthal allgemeine Verkehrskontrollen im Bereich der Mahlastraße in Frankenthal durch. Ein Rollerfahrer fuhr zunächst in die Kontrollstelle ein, leistete den Anhaltesignalen der kontrollierenden Einsatzkräfte jedoch nicht folge und flüchtete sodann in Richtung Studernheim/Ludwigshafen Oggersheim. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt konnte das Kleinkraftrad ohne Versicherungskennzeichen im Bereich der Unterführung Studernheim/Oggersheim festgestellt werden. Der Fahrzeugführer ist weiterhin flüchtig. Nachfolgende Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der Roller zuvor entwendet worden war. Während der Verfolgungsfahrt bestand keine Gefahr für Verkehrsteilnehmer.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell