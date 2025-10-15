PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Irish Pub Outside

Speyer (ots)

Zwischen dem 09.10.2025 und 14.10.2025 brachen bislang unbekannte Täter in die Schankwirtschaft "Irish Pub" in der Heinkelstraße ein und verursachten dabei erheblichen Sachschaden.

Die Einbrecher gelangten über den Seiteneingang auf das Grundstück, brachen zunächst zwei Kühlwägen auf und hebelten anschließend ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen. Im Inneren wurden mehrere Türen aufgebrochen und Räume durchsucht. Entwendet wurden diverse Küchen- und Elektrogeräte.

Im Rahmen der Tathandlung wurde unter anderem ein Wasserschlauch beschädigt, wodurch sich mehrere Zentimeter Wasser im Gebäude sammelten. Dies führte zu einem Kurzschluss und zum Ausfall der Stromversorgung. Gelagerte Tiefkühlwaren tauten auf und verdarben.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 20.000EUR.

Zeugen gesucht:

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-250 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

