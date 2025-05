Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Stockum

Werne (ots)

Am Freitag (02.05.2025) kam es gegen 18:05 Uhr in Stockum in der Graf-von-Westerholt-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr eine 40 jährige Frau aus Werne mit ihrem PKW aus der Straße Hohmannshof kommend an der Einmündung Graf-von-Westerholt-Straße geradeaus über den gegenüberliegenden Grünstreifen und eine leicht ansteigende Böschung in den Gartenzaun eines Einfamilienhauses. Dabei erfasste sie mit dem PKW ein auf dem Grünstreifen spielendes 8 jähriges Mädchen aus Werne, welches schwer verletzt wurde. Ein weiteres 7 jähriges Mädchen aus Werne konnte dem PKW noch ausweichen und wurde leicht verletzt. Die PKW-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt. In der Nähe der Einsatzstelle landete der Rettungshubschrauber Christoph 8. Alle Verletzten wurden mit RTW in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach Einschätzung des Leitenden Notarztes vor Ort bestand keine Lebensgefahr.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Örtlichkeit bis gegen 19:30 Uhr gesperrt. Der PKW wurde abgeschleppt. Der Sachschaden an PKW, Grünstreifen, Zaun und Garten wird insgesamt auf etwa 16.200 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell