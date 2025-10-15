PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Pkw von vorbeifahrendem Fahrrad beschädigt, Verursacher flüchtig

Harthausen (ots)

Im Zeitraum vom 07.10.2025 bis 13.10.2025 parkte ein Skoda Pkw ordnungsgemäß in der Rappengasse in Harthausen am Fahrbahnrand. Der Halter stellte Beschädigungen an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Die Streifschäden deuten darauf hin, dass der Schaden durch ein vorbeifahrendes Fahrrad verursacht wurde, vermutlich durch die Pedale und den Lenker. Der Sachschaden wird auf etwa 800EUR geschätzt.

Zeugen gesucht:

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-250 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 11:08

    POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Taxi: Zwei Fahrgäste leicht verletzt

    Speyer (ots) - Am Dienstag, 14.10.2025 gegen 12:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße / Friedrich-Ebert-Straße in Speyer zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Taxi, bei dem zwei Fahrgäste leicht verletzt wurden. Der Nahverkehrsbus befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Wormser Landstraße und hatte sich auf der Linksabbiegerspur ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:06

    POL-PDLU: Unfall wegen verlorener Fahrzeugtür

    Speyer (ots) - Am Dienstag, den 14.10.2025 gegen 10:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 9 zwischen den Anschlussstellen Speyer-Zentrum und Dudenhofen/Römerberg, zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Eine Pkw-Fahrerin war in Fahrtrichtung Germersheim unterwegs, als sich vor ihr die Fahrzeugtür eines auf einem Anhänger befindlichen Transporters löste und auf die Fahrbahn fiel. Der Transporter, offenbar ein ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 10:39

    POL-PDLU: Verkehrskontrollen

    Mutterstadt (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am späten Dienstagabend in der Ludwigshafener Straße mehrere Verkehrskontrollen durch. Bei insgesamt 23 kontrollierten Fahrzeugen wurden insgesamt aufgrund von Mängeln und nicht mitgeführter Dokumente sieben Mängelberichte ausgestellt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235-495-4210 (oder -0) E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren