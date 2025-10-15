Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Pkw von vorbeifahrendem Fahrrad beschädigt, Verursacher flüchtig

Harthausen (ots)

Im Zeitraum vom 07.10.2025 bis 13.10.2025 parkte ein Skoda Pkw ordnungsgemäß in der Rappengasse in Harthausen am Fahrbahnrand. Der Halter stellte Beschädigungen an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Die Streifschäden deuten darauf hin, dass der Schaden durch ein vorbeifahrendes Fahrrad verursacht wurde, vermutlich durch die Pedale und den Lenker. Der Sachschaden wird auf etwa 800EUR geschätzt.

Zeugen gesucht:

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

