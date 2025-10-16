PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch den 15.10.2025, gegen 12:30 Uhr, kam es in der Straße "Eselsdamm" in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher.

Hierbei wurde ein Transporter der Marke Fiat, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt stand, am linken Seitenspiegel beschädigt.

Zeugen gesucht:

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

