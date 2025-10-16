Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl aus Auto

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht des 14.10.2025 auf 15.10.2025, zwischen 19 Uhr und 08 Uhr, wurde durch Unbekannte in der Straße "Am Sandhügel" in Speyer, eine Tasche aus einem grauen PKW der Marke Ford entwendet.

Zeugen gesucht:

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät:

- Stellen Sie ihr Fahrzeug nicht nur zum Schutz vor Diebstahl auf gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab. - Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist. - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. - Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera), Taschen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. - Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreise sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

Falls es trotzdem zu einem Aufbruch des Fahrzeuges kommt: Nehmen Sie keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor und melden den Vorfall der Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell