POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch den 15.10.2025 zwischen 06:30 Uhr und 15:50 Uhr kam es in der Vincentiusstraße in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher.

Hierbei wurde ein grauer PKW der Marke Toyota, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war, am linken Seitenspiegel beschädigt.

Zeugen gesucht:

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

