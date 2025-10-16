PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Weiterfahrt untersagt

Schifferstadt (ots)

Ein 12-jähriger aus Schifferstadt konnte am Mittwochabend in der Kugelfangstraße fahrend auf einem E-Scooter festgestellt und kontrolliert werden. Da er das Mindestalter zum Führen eines E-Scooters von 14 Jahren noch nicht erreicht hat, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 11:44

    POL-PDLU: Verkehrskontrollen

    Schifferstadt/Böhl-Iggelheim/Neuhofen (ots) - Am Mittwochmorgen führten Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei aus Enkenbach-Alsenborn im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Verkehrskontrollen durch. Schwerpunkt hierbei war unter anderem die Kontrolle von Fahrradfahrern und E-Scooter-Fahrern. Hier konnten jedoch keine Verstöße festgestellt werden. Bei Kontrollen in der Hauptstraße in Schifferstadt mussten bei 15 kontrollierten Fahrzeugen ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:39

    POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch den 15.10.2025 zwischen 06:30 Uhr und 15:50 Uhr kam es in der Vincentiusstraße in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher. Hierbei wurde ein grauer PKW der Marke Toyota, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war, am linken Seitenspiegel beschädigt. Zeugen gesucht: Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:38

    POL-PDLU: Speyer - Betrug durch falsche Microsoft Mitarbeiter

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch den 16.10.2025 gegen 14 Uhr kontaktierte ein 68- Jähriger aus Speyer nach festgestellten Problemen mit seinem Laptop eine vermeintliche Telefonnummer der Firma "Microsoft", um Hilfe zu bekommen. Statt dem Mann zu helfen, verlangte der angebliche Microsoft-Mitarbeiter den Kauf mehrerer Gutscheinkarten der Firma "Apple". Hierbei entstand dem Senior ein Vermögensschaden von über 2000 Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren