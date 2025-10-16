POL-PDLU: Weiterfahrt untersagt
Schifferstadt (ots)
Ein 12-jähriger aus Schifferstadt konnte am Mittwochabend in der Kugelfangstraße fahrend auf einem E-Scooter festgestellt und kontrolliert werden. Da er das Mindestalter zum Führen eines E-Scooters von 14 Jahren noch nicht erreicht hat, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.
