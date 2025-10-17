Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Trunkenheitsfahrt mit Elektrotretroller

Frankenthal (ots)

Am Donnerstag, den 16.10.2025, gegen 20:00 Uhr wurde ein Einsatz des Rettungsdienstes in der Berliner Straße in Frankenthal durch einen Unbeteiligten erheblich gestört, weshalb die Polizeiinspektion Frankenthal um Unterstützung erbeten worden war. Bei Eintreffen der entsandten Funkstreifenwagenbesatzung entfernte sich der Störer auf einem E-Scooter in Richtung Nordendstraße. Noch bevor die eingesetzten Polizeibeamten dem Fahrzeugführer Anhaltesignale geben konnten, kollidierte dieser ohne Zutun Dritter mit der Bordsteinkante und stürzte zu Boden. Sachschaden und Verletzungen bei dem 47-jährigen Fahrzeugführer entstanden durch den Sturz nicht. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum, weshalb dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

