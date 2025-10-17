Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

In der Nacht des 16.10.2025 auf 17.10.2025, zwischen 18 Uhr und 04:55 Uhr, wurde durch Unbekannte im Sanddornweg in Speyer, ein blauer PKW der Marke Peugeot geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Zeugen gesucht:

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät:

- Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab! Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist. - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. - Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera), Taschen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. - Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreise sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

Falls es trotzdem zu einem Aufbruch des Fahrzeuges kommt: Nehmen Sie keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor und melden den Vorfall der Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell