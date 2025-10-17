PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Versuchter Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

In der Nacht des 16.10.2025 auf 17.10.2025, zwischen 18 Uhr und 04:55 Uhr, wurde durch Unbekannte im Sanddornweg in Speyer, ein blauer PKW der Marke Peugeot geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Zeugen gesucht:

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät:

   - Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab! Achten Sie bei 
     einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist.
   - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, auch wenn
     Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.
   - Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera), 
     Taschen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.
   - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur 
     Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Bewahren 
     Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.
   - Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreise 
     sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

Falls es trotzdem zu einem Aufbruch des Fahrzeuges kommt: Nehmen Sie keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor und melden den Vorfall der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-0
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

