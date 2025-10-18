Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B9

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Freitag, den 17.10.2025, gegen 20:30 Uhr kam es auf der B9 zwischen Ludwigshafen und Worms zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Fahrzeuge. Hierbei befuhren beide Fahrzeuge den rechten von zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Worms. Aus bislang unklarer Ursache fuhr das Fahrzeug der Marke Ford dem vorausfahrenden Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz auf. Im Rahmen des Verkehrsunfalls verletzten sich vier Personen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die B9 wurde während der Unfallaufnahme im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr - 23:00 Uhr ab der Anschlussstelle Petersau in Fahrtrichtung Worms gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

