Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verfolgungsfahrt mit Motorrad

Speyer (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:20 Uhr kam es zu einer Verfolgungsfahrt in der Joachim-Becher-Straße. Ein Motorradfahrer, der gerade mit seinem Krad einen sogenannten "Wheelie" durchführte, sollte durch eine Polizeistreife kontrolliert werden. Weiterhin war an dem roten Enduro-Motorrad kein Kennzeichen angebracht.

Bei Erblicken des Streifenwagens beschleunigte der Fahrer sein Motorrad und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts. Anschließend fuhr der Kradfahrer auf die Salierbrücke in Richtung Baden Württemberg. Hier brach der Sichtkontakt ab. Der Flüchtige überholte innerstädtisch trotz Gegenverkehrs mehrere Verkehrsteilnehmer. Er trug einen schwarzen Pullover mit einer weißen Aufschrift und einem Totenkopf-Emblem.

Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem Motorradfahrer und dem geschilderten Fahrmanöver machen können oder sogar gefährdet wurden, werden gebeten, sich telefonisch unter der Tel. 06232-1370 mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen. Alternativ nimmt die Polizei Speyer auch Hinweise an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell