Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Trunkenheitsfahrten

Speyer (ots)

Am 18.10.2025 gegen 15:05 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung zwei Fahrer von Elektrokleinstfahrzeugen ("E-Scooter") in der Wormser Landstraße kontrolliert. Hierbei ergaben sich bei dem 33-Jährigen und der 30-Jährigen jeweils Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum, welcher durch einen Schnelltest auch bestätigt wurde. Beiden Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am selben Tag gegen 20:12 Uhr wurde durch einen Zeugen ein unsicher fahrender PKW in der Viehtriftstraße gemeldet. Durch die Hinweise des Zeugen konnte der PKW von einer Streifenwagenbesatzung angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein bei dem 68-Jährigen Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,74 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

