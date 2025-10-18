PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall auf der B9

Speyer (ots)

Am späten Freitagabend gegen 23:30 Uhr ereignete sich auf der B9 ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 28-jähriger Mann aus Sinsheim fuhr mit seinem Opel Corsa in Richtung Ludwigshafen. Vor der Anschlussstelle Römerberg/Dudenhofen platzte ihm der vordere rechte Autoreifen, weshalb der Fahrer die Kontrolle verlor und zunächst gegen die rechte Leitplanke prallte. Von dort wurde er auf die Fahrbahn zurückgedreht, querte die Fahrspuren und kollidierte mit der linken Leitplanke. Auf der linken Fahrbahn kam er schließlich zum Stillstand.

Der unverletzte Sinsheimer beabsichtigte die Unfallstelle abzusichern. Als sich der 28-Jährige gerade an der Fahrertür befand, übersah ein 59-jähriger Hyundai-Fahrer den schräg stehenden PKW und kollidierte mit diesem nachträglich. Hierdurch wurde der Opel ca. 50m weitergeschoben. Der Hyundai-Fahrer kam auf dem Standstreifen zum Stehen und verletzte sich leicht durch den Zusammenstoß. Der 59-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt. Durch den Unfall wurde ein weiteres Fahrzeug durch nachträgliches Überfahren von Trümmerteilen beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 16.000EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

