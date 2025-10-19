Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Handtaschen im Vorbeifahren entwendet

Lambsheim/Frankenthal (ots)

Am Samstag, den 18.10.2025, gegen 13 Uhr befuhr die 42-jährige Geschädigte aus Birkenheide mit ihrem Fahrrad die Hauptstraße in Lambsheim, als sich von hinten ein mit zwei Personen besetztes Motorrad nähert und im Vorbeifahren die Handtasche aus dem Fahrradkorb entwendete. Die Täter flüchteten anschließend in südliche Richtung. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es am gleichen Tag gegen 14 Uhr in Frankenthal, als sich eine 82-jährige Dame mit Rollator an der Fußgängerampel Benderstraße/Europaring befand. Hier näherte sich ein motorisiertes Zweirad, ebenfalls mit zwei Personen besetzt, als eine der Personen die Handtasche aus dem Korb des Rollators entnahm und samt Handtasche in Richtung Foltzring flüchtete.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell