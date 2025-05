POL-HSK: Schwer verletzter Fahrradfahrer in Meschede-Berge

Brilon (ots) - Zwei Verdächtige machten sich an einem Mehrfamilienhaus in der Straße Tiefer Weg in Madfeld zu schaffen. Am 11.05.2025 um 03:08 Uhr kam eine Bewohnerin nach Hause und sah zwei dunkel gekleidete Personen außen an einer Terrassentür. Die Verdächtigen flüchteten über eine Wiese in Richtung Bredelarer Straße. An der Terrassentür waren Hebelmarken zu sehen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden ...

