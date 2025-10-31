Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Unbekannte stehlen Fernseher von LKW

Löhne (ots)

(um) Gestern verständigte eine Lieferfirma in Löhne die Polizei über einen außergewöhnlichen Diebstahl von einem geparkten LKW im Bereich des Gewerbegebietes am Schillenbrink. Der LKW-Fahrer hatte das große Transportfahrzeug über Nacht (zum 30.10.) geparkt. Als er am Morgen, gegen 09:00 Uhr, an die Entladerampe fuhr, bemerkten die Mitarbeiter, dass bislang Unbekannte Täter eine Parlette an Fernsehgeräten der Marke Samsung gestohlen hatten. Die Geräte haben einen Verkaufswert von etwa 5000.- Euro. Die Polizei bittet in diesem Fall um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzusammenhang geben. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell