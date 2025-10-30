PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Drogen im Straßenverkehr - Schwerpunktkontrollen im Kreisgebiet

Kreis Herford (ots)

(jd) Am Montag (27.10.) haben Beamte der Kreispolizeibehörde Herford schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Fokus lag auf Drogen im Straßenverkehr. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt. Unter anderem wurden fünf Blutproben angeordnet, da der Verdacht besteht, dass die Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss harter Drogen Auto gefahren sind. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer fuhren ohne Fahrerlaubnis. Der Fahrer eines Kleinkraftrads wollte sich der Kontrolle entziehen, wurde jedoch nach einer kurzen Strecke eingeholt und kontrolliert. Er fuhr ohne Fahrerlaubnis und das Kleinkraftrad wurde sichergestellt, da die Betriebserlaubnis erloschen war. Auch zukünftig müssen Verkehrsteilnehmer im gesamten Wittekindskreis mit unangekündigten Schwerpunktkontrollen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford

