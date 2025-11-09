PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe entwenden E-Roller

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. In der Zeit vom 31.10.2025 bis zum 07.11.2025 entwendeten Unbekannte einen Elektroroller der Marke Xiaomi aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Greizer Straße in Zeulenroda. Man verschaffte sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zum Kellerbereich und öffnete dort das betreffende Kellerabteil. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Greiz (Tel.: 03661/6210) unter Angabe der Bezugsnummer 0290671/2025 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

