LPI-G: Trunkenheitsfahrt in Weida gestoppt
Greiz (ots)
Weida. Am Freitag, den 07.11.2025, wurde gegen 22:00 Uhr ein bulgarischer PKW-Fahrer, welcher in der Geraer Straße in Weida unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Test stellte eine Atemalkoholkonzentration von 1,98 Promille fest. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Eine beweissichernde Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.
