LPI-SLF: Ehemaliges Autohaus in Brand

Königsee (ots)

In der Nacht von Dienstag (04.11.2025) auf Mittwoch (05.11.2025), erhielt die Polizei Informationen zu einem Brand in der Straße Industrie- und Gewerbepark in Königsee. Vor Ort brannte ein ehemaliges Autohaus, welches nun als Holz- und Hackschnitzellager genutzt wurde. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und begann mit der Brandbekämpfung. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es kam zu einer Rauchentwicklung. Derzeit laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

